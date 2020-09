À medida que a história se desenrolava, o conceito de casamento em muitas culturas foi entrelaçado com a nossa ideia de amor e família, tanto assim que grande parte do mundo deu como certo que o casamento era uma das maiores aspirações da vida. Nos últimos anos, entretanto, o suposto vínculo vitalício do casamento tem-se revelado algo inconstante, passageiro e improvável de durar até que a morte esteja sequer ao virar da esquina para separar os casais.

As mulheres são especialmente pressionadas a encontrar um parceiro e a casar-se, especialmente aquelas sob as luzes da ribalta, observadas por aqueles que aguardam um enredo de romance atrás das câmaras. Já era altura, então, de as celebridades começarem a rejeitar a instituição como um todo, servindo de modelo a todas as pessoas que se sentem pressionadas a casar-se.Algumas dessas estrelas sempre tiveram uma ideia diferente sobre como deve ser o amor, outras já se casaram e perceberam que nunca mais o querem fazer. Algumas estão em relacionamentos saudáveis, algumas nem precisam de relacionamentos. Conheça as estrelas que não desejam casar-se e descubra os interessantes motivos.

Leia Também: Celebridades que têm dupla nacionalidade