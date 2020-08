Muitas celebridades têm passaportes de dois países, seja porque mudaram de país e requereram cidadania, porque são filhos de imigrantes, ou por outros motivos mais específicos. Agora, o casal de atores Tom Hanks e Rita Wilson pode dizer que, além de cidadãos dos Estados Unidos, também são cidadãos gregos.

Wilson é descendente de gregos do lado da mãe, e o casal passa frequentemente férias no país. Hanks tornou-se cidadão honorário da Grécia em janeiro, mas agora é oficial. Além disso, "a cidadania também terá sido estendida a toda a família" do ator.

