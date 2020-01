Depois de José Carlos Pereira ter assinalado na sua página do Instagram o aniversário do filho, o pequeno Salvador, foi a vez da mãe fazer o mesmo.

Liliana Aguiar também recorreu à mesmo rede social para dedicar algumas palavras carinhosas ao menino, que completa três anos esta quinta-feira, dia 9 de janeiro.

"Hummm, faço três anos. Esta viagem tem sido fantástica. Obrigada filho, por me escolheres para esta jornada, estamos juntos. Amo-te incondicionalmente", escreveu na legenda de uma fotografia do filho.

Recorde-se que Liliana é ainda mãe de Santiago, fruto do casamento com Francisco Nunes, e de Miguel Ângelo, da relação com Miguel Ângelo Tavares.

