Foi no dia 9 de janeiro de 2017 que José Carlos Pereira e Liliana Aguiar deram as boas-vindas ao pequeno Salvador. Uma data que ficará para sempre guardada na memória e no coração dos pais.

Hoje o menino completa três anos, como o pai 'babado' fez questão de destacar na sua conta do Instagram, onde partilhou uma carinhosa mensagem.

"Bom dia mundo!!! Hoje é o teu dia filho... Obrigado por estes três anos maravilhosos em que cresceste e me fizeste crescer... enquanto pessoa e como pai. Quero continuar esta caminhada para sempre de mãos dadas contigo... sem nunca te largar. Amo-te muito príncipe. Vamos ter um dia em grande!!! O teu pai, Zeca", escreveu na legenda de uma fotografia do menino, onde mostra como Salvador está crescido.

Neste dia especial, reunimos algumas imagens de José Carlos Pereira com o filho. Veja na galeria.