Dolores Aveiro sofreu um AVC em março de 2020. Um episódio delicado que levou a mãe de Cristiano Ronaldo a mudar os seus hábitos alimentares e apostar numa vida mais saudável, da qual a dieta e o exercício físico passaram a fazer parte.

Esta quarta-feira, dia 13, a matriarca da família Aveiro partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia que prova os efeitos da dieta no seu corpo. Dona Dolores surge na imagem bastante mais magra, facto que não passou despercebidos ao olhar atento dos seguidores.

Na legenda da imagem, que pode ver abaixo, Dolores Aveiro aproveitou para desejar "boa sorte" ao clube do filho, a Juventus.

Ora veja:

