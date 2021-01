Como é habitual, sempre que o filho joga ou o clube do coração, Dolores Aveiro recorre ao Instagram para desejar boa sorte. Por isso, hoje não foi exceção.

A Juventus defronta esta quarta-feira, 6 de janeiro, o AC Milan e Dolores fez questão de destacar a partida na rede social.

Horas antes de começar o jogo, marcado para as 19h45, a mãe de Cristiano Ronaldo posou ao lado da estátua do filho e partilhou a imagem com os seguidores. Na legenda da foto, disse: "E é ao lado deste rapazinho que me parece familiar, que hoje desejo mais uma vez boa sorte ao Juventus".

