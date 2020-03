O Presidente do Brasil voltou a estar no centro das atenções depois de ter incentivado a população a romper o isolamento imposto no combate à pandemia de covid-19 para evitar um colapso da economia.

Um discurso que levou a que fosse alvo de várias críticas, e a apresentadora portuguesa Leonor Poeiras também não ficou indiferente.

Na página que tem no Instagram, a figura pública mostrou-se contra as palavras de Jair Bolsonaro.

"1% dos meus seguidores está no Brasil. São cerca de 3500 pessoas. Fiquem em casa, esqueçam a loucura do discurso do vosso presidente doente, por favor! Muito amor, saúde, coragem e força para os brasileiros, de hoje em diante", escreveu.

