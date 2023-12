Tudo indica que Lucas Veríssimo não irá mesmo regressar ao Benfica. O central brasileiro é desejado pelo Corinthians, clube ao qual esteve emprestado nos últimos meses, e a transferência em definitivo poderá ter sido confirmada por Amanda Veríssimo, esposa do atleta.

"Tchau Portugal. Até mais", escreveu Amanda numa publicação feita no X, antigo Twitter, o que acaba por garantir que Lucas Veríssimo e a família não irão voltar para Lisboa.

A partilha da esposa do jogador recebeu inúmeros comentários de benfiquistas. Em geral, regista-se uma insatisfação pelo facto de Lucas se ter lesionado à chegada ao clube e de não ter tido a oportunidade de brilhar em Portugal. Ainda assim, foram deixados votos de sucesso no regresso ao Brasil.

Vale lembrar que Lucas Veríssimo fez 18 jogos pelo Corinthians na última temporada, tendo marcado um golo e feito duas assistências. Em 2021, chegou ao Benfica vindo do Santos e era encarado como uma grande promessa do plantel, até ter sofrido uma grave entorse no joelho direito que o afastou de grande parte da época.