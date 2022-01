Tiago Castro viveu na passada semana o sonho do regresso aos palcos. O ator, que há 16 anos ficou na memória da geração 'Morangos com Açúcar' com o icónico Crómio, promete agora fazer história no stand-up comedy.

As quatro datas agendadas para Lisboa e Porto esgotaram rapidamente. Porquê? Foi por pouco que não ficámos sem resposta a esta pergunta, mas aproveitámos a ausência de alguém que à última da hora cancelou a sua presença e lá fomos nós ver Tiago Castro subir a palco.

'Daqui debaixo' traz ao de cima o melhor de Tiago Castro

Mais do que um comum espetáculo de stand-up comedy, 'Daqui de Baixo' conta a inspiradora história de vida do ator. Tudo o que de caras seria um enorme drama, e até foi na altura, é contado na primeira pessoa de forma hilariante.

E sim, o Crómio também lá esteve e foi aplaudido de pé. A personagem foi parte importante do percurso, mas talvez só agora, ao ver Tiago Castro em palco, os menos atentos sejam capazes de perceber o que tornou o Crómio tão icónico e inesquecível: o talento e a técnica de um ator de excelência.

Tiago Castro em palco no espetáculo 'Daqui debaixo'

Tiago assume em palco as suas desgraças e o insucesso, com humor e como um exemplo de superação. As dificuldades de um adolescente que descobre que não vai passar dos 158 cm, o 'rótulo' de Crómio que o vai acompanhar, muito provavelmente, até à velhice e o caminho sinuoso de quem passa de ser uma estrela nos 'Morangos com Açúcar para... lavar retretes (e mal) nos Estados Unidos da América.

Há boas notícias para quem não conseguiu bilhete

A prova de que o insucesso pode não ser mais que uma piada do passado são, de facto, as salas esgotadas e os aplausos de pé que Tiago Castro arrancou em cada uma das suas atuações. Aliás, o sucesso foi tanto que 'Daqui debaixo' se despede com um 'até já'.

Além de Lisboa e Porto, onde vai seguramente voltar, o espetáculo passará por outras cidades. Mealhada é a primeira confirmação, a 13 de março.

"Foi só o começo, não acabou. Duas cidades, 4 datas, 4 salas esgotadas. Apenas o princípio de quem tem muito para dizer. É impossível descrever o que este espetáculo significa para mim. Só mesmo quem lá esteve poderá explicar porque da minha boca soará sempre a exagerado", realça Tiago Castro ao partilhar na sua conta oficial de Instagram o vídeo promocional do espetáculo.

