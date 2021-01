Após a morte de António Cordeiro, este sábado, 30 de janeiro, a SIC decidiu recordar a entrevista do ator no programa 'Alta Definição'.

Uma conversa com Daniel Oliveira onde o artista fala da doença que lhe foi diagnosticada em 2017, Paralisia Supranuclear Progressiva, que lhe foi condicionando progressivamente a fala e os movimentos.

"'Alta Definição' recorda António Cordeiro. Um testemunho sentido e aberto do ator. Para ver hoje às 11h30, já a seguir ao 'Domingão', na SIC", lê-se na página de Instagram do canal onde anunciavam a transmissão do programa.

Leia Também: Redes sociais 'enchem-se' de homenagens a António Cordeiro

Leia Também: António Cordeiro. Ministra destaca "coragem" de "intérprete talentoso"