João Quadros já não vai fazer parte do roast a Bruno de Carvalho, como foi já anunciado. Diogo Piçarra é quem vai substituir o humorista.

Entretanto, no Twitter, João Quadros já se manifestou e destacou que as razões para não fazer parte do roast foram "explicadas a tempo e a quem 'devia' explicações". "Escusam de inventar", acrescentou.

"Não deixo de agradecer a quem me convidou e a quem expliquei a razão. Espero que seja um sucesso", disse numa outra publicação.

Entre as várias partilhas que fez na rede social, escreveu ainda: "E que fique bem claro que sempre é melhor um roast que uma tourada".

