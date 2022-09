Diogo Piçarra vai ser uma das figuras públicas que irá participar no roast a Bruno de Carvalho, conforme anunciado por Fernando Rocha nas redes sociais.

"Por motivos pessoais e familiares, o João Quadros não vai poder fazer o roast ao Bruno de Carvalho", começa por dizer.

"Fomos ao mercado do churrasco e trouxemos Diogo Piçarra, profissional em derreter corações com a sua música, agora vai para as brasas para queimar e ser queimado", brinca.

O roast, recorde-se, irá acontecer no Campo Pequeno a 4 de outubro e no Super Bock Arena a 5 de outubro.

