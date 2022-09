Depois de Toy e José Castelo Branco, é a vez de Bruno de Carvalho ser cabeça de cartaz de um roast que promete encher o Campo Pequeno.

O antigo presidente do Sporting será o 'alvo' de um Master Roast anunciado para o dia 4 de outubro.

O espetáculo contará com a presença de várias figuras públicas e humoristas, entre eles Augusto Inácio, Paulo Almeida, João Quadros, Inês Simões, Andrea (das Non Stop), Francisco Menezes e Manuel João Vieira.

O roast a Bruno de Carvalho volta a repetir-se no Porto, no Super Bock Arena, no dia 5 de outubro, com novo elenco de convidados. Víctor Sarro, Vítor Espadinha, Ana Arrebentinha, Alexandre Santos, Hugo Sousa Rui Xará e Cláudia Martins foram os nomes escolhidos.

Em ambos os espetáculos, Fernando Rocha será o apresentador ou, em 'linguagem de roast', o host de serviço.

Os bilhetes para os espetáculo já se encontram à venda no site da Ticketline e variam entre os 18 e os 35 euros.

