No dia em que se celebrou a Amizade, a Super Bock saiu à rua com uma ação "fora da caixa" em Lisboa, junto a Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos. Neste local, a marca transformou um painel publicitário num "rooftop" exclusivo para jantares entre amigos que não querem ser outra coisa. A ativação contou com a participação de algumas figuras conhecidas do grande público como Carolina Deslandes, Miguel Cristovinho, Rúben Rua, Liliana Santos, Hélder Tavares e Inês Faria.

Miguel Cristovinho e Carolina Deslandes jantam à vista de todos em nome da amizade DR