Esta terça-feira, dia 30 de julho, comemora-se o Dia Internacional da Amizade. No âmbito da sua mais recente campanha, “Pelas amizades que não querem ser outra coisa”, a Super Bock cria o Dia de Não Valentim, convidando todos os amigos a marcarem um date neste dia.

Para o efeito, a marca preparou diversas ativações que têm como objetivo celebrar a amizade. Através delas, os amigos que não querem ser outra coisa podem juntar-se para um momento especial, proporcionado por Super Bock.

Neste âmbito, a marca estabeleceu uma parceria com a DIG-IN, desafiando os amigos a marcarem mesa para dois e a deixarem os preconceitos à borda do prato. No dia 30 de julho, ao fazerem uma reserva num dos 200 restaurantes aderentes, a primeira rodada ficará por conta de Super Bock.

Para usufruirem desta oferta exclusiva, os consumidores têm apenas de preencher este formulário e irão receber automaticamente um código no valor de 5€ para descontar no pagamento digital das suas cervejas, através da app DIG-IN.

O código é válido apenas no dia 30 de julho e pode ser utilizado em qualquer um dos parceiros aderentes, a qualquer hora do dia.

Além disso, neste mesmo dia, a marca vai convidar duplas de amigos para jantarem sem reservas. Este outdoor, que se situa em Lisboa, vai transformar-se num restaurante com uma única mesa, onde amigos e amigas podem jantar à vista de todos, desafiando todos os preconceitos. Miguel Cristovinho e Carolina Deslandes são alguns dos nomes que marcarão presença neste momento de celebração da Amizade.

Neste jantar, não haverá velas, mas sim um grande brinde à amizade proporcionado por Super Bock, enaltecendo, assim, as amizades genuínas e celebrando os laços que as unem de forma autêntica e divertida. Durante a tarde de dia 30, os amigos mais curiosos poderão ir até ao outdoor, tirar fotografias.

O Dia de Não Valentim pretende, assim, dar continuidade à dinamização do território da Amizade, posicionando Super Bock como a marca que valoriza e acompanha os amigos em todas as ocasiões.

"Defendemos a importância de celebrar todos os dias as amizades mais autênticas e, por isso, não quisemos que esta efeméride nos passasse ao lado ", refere, em comunicado, Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group. "O Dia de Não Valentim reforça o nosso compromisso em valorizar a amizade em todas as suas formas. Queremos continuar a brindar às relações autênticas e aos laços que unem as amizades mais verdadeiras."