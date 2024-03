A notícia da morte de Estrela Novais, esta sexta-feira, dia 8 de março, levou várias caras conhecidas às redes sociais para se manifestarem após a sua partida, como foi o caso de Francisco Moita Flores.

O escritor escreveu uma mensagem na sua página de Facebook onde começa por dizer: "Dia Internacional da Mulher: À Estrela Novais".

"Escolheste bem o dia em que nos disseste adeus. No dia em que se celebra em festa a dura luta das mulheres. Foste sempre as duas coisas: Festa e Luta. Rija! Mulher de combate por ti e pelos outros. Atriz que iluminava os palcos emprestando-te a centenas de personagens a quem deste forma e alma. Sempre bela", destacou de seguida.

"Acordei com a notícia da tua despedida. Fiquei atarantado. Queria escrever sobre o Dia Internacional da Mulher e só tu me vens à cabeça. Escrevo-te e, de certa forma, escrevo para todas as mulheres que tu foste no lugar onde se exige talento, combate, raiva e ternura, paixão e loucura: O palco", acrescentou.

"Nunca deixaste de ser Estrela e a partir deste Dia Internacional da Mulher, uma Estrela a iluminar os céus. Despeço-me de ti com lágrimas nos olhos e no coração", completou.

O funeral de Estrela Novais vai realizar-se este sábado, dia 9 de março, a partir das 14h30, na Igreja de S. Pedro de Alcântara, seguindo depois o corpo, às 15h00, para o Crematório dos Olivais.

Entre as muitas homenagens que lhe foram feitas nas redes sociais destacam-se também as mensagens de Ricardo Carriço e Sofia Ribeiro.

