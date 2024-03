Desde que foi comunicada a notícia da morte de Estrela Novais, esta sexta-feira, dia 8 de março, que várias caras conhecidas recorreram às redes sociais para prestar uma homenagem à atriz.

Entre as muitas manifestações públicas destacam-se as palavras de Sofia Ribeiro, que recordou "a última vez que se cruzaram à conversa atrás do cenário enquanto esperavam para entrar em cena".

"[Ela] disse-me: 'Tu fazes-me lembrar quando tinha a tua idade'", partilhou Sofia Ribeiro ao falar da colega.

"Querida Estrela... Foi uma honra! Os meus sentimentos a toda a família e amigos", completou.

Publicação de Sofia Ribeiro© Instagram

De referir que também a atriz Ângela Pinto deixou uma mensagem nas redes sociais onde se despede de Estrela Novais.

"Oh Estrelinha… voa, voa… O meu chapéu ficava-te tão bem... Até sempre, Estrela Novais", escreveu.

Joana Figueira foi outras das caras conhecidas que lamentaram a sua partida: "Minha querida Estrela! Voltaremos certamente a encontrar-nos. Onde nada nem ninguém nos impeça de bebermos um belo vinho, fumarmos muitos cigarros e dobrarmo-nos com gargalhadas. Que grande companheira. Obrigada por tudo. Mantêm-te a brilhar".

O funeral de Estrela Novais vai realizar-se este sábado, dia 9 de março, a partir das 14h30, na Igreja de S. Pedro de Alcântara, seguindo depois o corpo, às 15h00, para o Crematório dos Olivais.

Entre as muitas homenagens que lhe foram feitas nas redes sociais destaca-se também a mensagem de Ricardo Carriço.

