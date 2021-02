Nuno Eiró deixou a colega das manhãs da TVI, Sara Sousa Pinto, "amuada" após ter tecido um comentário inesperado no programa 'Esta Manhã'.

Ambos estavam a promover a 41.ª edição da Feira do Fumeiro de Vinhais quando Sara disse: "Tenho aqui o meu preferido que é presunto".

Logo após as suas palavras, Nuno Eiró interferiu, na brincadeira: "Ai é? Mas já não trouxeste de casa?".

Comentário que levou Sara Sousa Pinto a ficar sem falar com Nuno Eiró, tendo apenas respondido ao colega: "Tu és mesmo anormal! [...] Podes continuar porque eu amuei".

Um momento que foi partilhado nas redes sociais e que está a ser comentado entre muitos internautas.

"O Nuno Eiró tem cá umas piadas de mau gosto", disse um internauta. "Viram o que o Nuno eiró disse à colega (não sei o nome) no programa da manhã? Ela ficou claramente desconfortável, que comentário desnecessário", escreveu outro. "Claro que a opinião generalizada sobre a cena do Nuno Eiró é de que ela ficou demasiado ofendidinha", pode ainda ler-se entre as reações no Twitter.

Leia Também: Os looks de Sara Sousa Pinto na semana de estreia de 'Esta Manhã'

Leia Também: Nuno Eiró lembra fim de relação: "Dei tudo para sobreviver à desilusão"