Nuno Eiró esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha. O apresentador falou de vários aspetos pessoais da sua vida, entre eles os relacionamentos que teve e que influenciaram a pessoa que é hoje.

Embora esta informação não seja muito conhecida pelo público, Nuno já foi casado, sendo que o matrimónio foi celebrado em 2001, tendo durado três anos.

"Casei porque amei, porque fazia sentido. Acho que todas as relações têm um prazo de validade, umas com um prazo bem maior que outras. Foi verdadeiro. Divertimo-nos muito. Éramos muito mais miúdos. Estávamos juntos desde os 23. Vivemos com a graça e a ingenuidade que tínhamos nessa altura", lembra.

Anos mais tarde encontrou novamente o amor, mas quis o destino que a relação chegasse ao fim na altura do Natal em 2019, deixando Eiró bastante abatido. Na altura, emagreceu 12 quilos e recorreu a um terapeuta, que diz que continua a frequentar.

"Dei literalmente tudo para sobreviver à desilusão. Dei tudo. Fiquei sem trabalhar durante dois meses, porque entretanto começou um confinamento", nota, garantindo que atualmente encontra-se solteiro e não faz questão de forçar esta área da sua vida.

"Não há um novo amor porque não quero imputar a minha felicidade em ninguém. Não vale a pena pôr expectativas em ninguém", completou.

