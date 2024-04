A emissão de ontem, dia 7 de abril, de 'Era Uma Vez na Quinta' apontou um novo concorrente à porta de saída.

Desta vez, o azar recaiu sobre Tiago Rodrigues, que assim viu terminada a sua participação no reality show rural da SIC.

Nas redes sociais do canal, Tiago deu as primeiras declarações após a decisão dos colegas e mostrou-se surpreendido com o desfecho. Ora veja:

