Depois da polémica brincadeira de Catarina Miranda que usou o tapete de Daniela Ventura para fingir que estava a rezar ao "deus das baratas", a equipa da concorrente do 'Big Brother' decidiu manifestar-se.

Inicialmente, a equipa de Catarina Miranda disse que não se iria pronunciar sobre a polémica, mas acabaram por emitir um pedido de desculpa.

"Após os últimos acontecimentos dentro do 'Big Brother' decidimos enquanto equipa não nos prenunciar em relação ao sucedido, apenas agradecer a todos que apoiam a Catarina. E pedir a todas as outras pessoas que não apreciam o jogo da Catarina que, por favor, não utilizem as redes sociais para destilar ódio, ofensas, insultos e juízos de valor", disseram inicialmente.

"Mais uma vez, não se esqueçam que foi a Catarina que decidiu participar num reality show e que deste lado existe toda uma família, amigos e pessoas que gostam dela. Podem sempre ter uma opinião menos positiva em relação à Catarina jogadora, mas nunca utilizando insultos e ofensas porque isso acabará por ter um peso nas pessoas que são próximas à Catarina", acrescentaram.

"O 'Big Brother' é uma experiência social que coloca as pessoas precisamente à prova, com situações criadas com um propósito e com o intuito de criar reações! Na vida cá fora, muitas coisas que acontecem dentro do programa nunca aconteceriam! Mais empatia e que sejamos ser humanos mais humanos. Mais gentis. Mais generosos. Que sejamos gente que a gente possa admirar. E amar", completaram na primeira publicação que fizeram no Instagram.



No entanto, mais tarde, voltaram à rede social para emitir um comunicado: "A equipa Catarina Miranda vem a público pedir sinceras desculpas a toda a religião muçulmana e a todas as pessoas que praticam a religião e que, de certa forma, se sentiram ofendidas. Acreditamos, profundamente, que a Catarina não teve o intuito de desrespeitar a religião. Posto isto, não iremos pronunciar mais sobre o assunto, dando assim por encerrado! O jogo continua e seguimos firmes e fortes".



