Rita Santos, a última concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother', esteve esta quarta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

A dada altura, o apresentador lembrou uma 'limitação' da jovem da Anadia e provocou-a: "Então quer ser apresentadora não dizendo bem os R's?"

Sem deixar o apresentador sem resposta, Rita Santos afirmou em tom de brincadeira: "Mas eu não tenho culpa, a TVI tem que me aceitar como eu sou, não podemos discriminar as pessoas".

Por sua vez, Goucha confessou que também partilha dessa dificuldade. "Mas eu acho que não é a única, eu também tenho alguma dificuldade com os L’s. Se não disser bem Portugal sai Portugau", rematou.

Veja aqui o momento.

