Há cinco anos que o público não desfruta do enorme talento de Emma Watson. O último filme da atriz, 'Mulherzinhas', estreou em 2018 e, desde então, nunca mais voltámos a vê-la no grande ecrã.

Agora, numa recente entrevista ao Financial Times, Emma explicou o motivo que a levou a decidir fazer uma pausa na carreira, referindo alguma insatisfação sentida em relação à profissão.

"Acho que me sentia um pouco enjaulada. O que achei particularmente difícil foi ter de 'vender' algo sobre o qual eu não tinha muito controlo. Dar a cara por um filme e permitir que todos os jornalistas possam perguntar: 'como é que isto se alinha com o seu ponto de vista?'. Foi muito difícil ter que ser o rosto e a porta-voz de coisas cujo processo não me incluía", relatou a atriz, de 33 anos.

Mas voltar à representação é uma possibilidade? Emma não tem dúvidas: "Sim, completamente! Mas estou feliz por poder sentar-me e esperar pelo próximo projeto que seja o mais indicado. Eu amo o que eu faço. Preciso de encontrar uma forma de fazê-lo e que não me obrigue a dividir-me em rostos e pessoas diferentes. Não quero mais assumir o modo robô".

Vale lembrar que no currículo de Emma Watson se destacam os oito filmes da saga 'Harry Potter' em que participou.

