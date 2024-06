Emma Roberts conseguiu uma ordem de restrição contra um homem que terá invadido a sua casa.

A atriz, de 33 anos, conseguiu também proteção para o filho, depois de o homem de 32 anos, Melvin Jeffery Conley, ter chamado o menino pelo primeiro nome, o que deixou a atriz "preocupada com as suas intenções", segundo avança o TMZ.

Emma apresentou a queixa pela primeira vez em maio, depois de alegar que o homem em questão tinha procurado o seu número de telefone fixo e de telemóvel.

De acordo com a publicação, Emma alegou que tinha uma chamada não atendida de um número que ela não conhecia e presumiu que fosse um membro da família a tentar contactá-la.

Quando devolveu a chamada, a atriz alegou que uma voz desconhecida atendeu e se dirigiu a ela pelo primeiro nome. A pessoa que ligou referiu que ela lhe deu permissão para entrar na sua propriedade e ficar lá, algo que Emma negou.

A atriz disse ainda que recebeu uma mensagem de texto "estranha" de Conley e que está "a viver com medo de que ele tente voltar a entrar na sua casa".

De acordo com os documentos a que a imprensa estrangeira teve acesso, Emma tem agora proteção contra Conley por um período de cinco anos. O homem está proibido de se aproximar dela e do filho, bem como da sua casa, do seu trabalho e da escola do seu filho.

