Eric Roberts, irmão de Julia Roberts, pediu desculpa depois de dizer que a atriz lhe devia a sua carreira de sucesso em Hollywood.

"Espero que a Julia aceite este pedido de desculpas público. Foi uma coisa estúpida de se dizer", referiu no seu livro de memórias 'Runaway Train: Or the Story of My Life So Far', segundo avança a revisa People.

Recorde-se que em 2018, numa entrevista à revista Vanity Fair, Eric afirmou: "Se não fosse eu, não haveria Julia Roberts ou Emma Roberts como celebridades ou atrizes, e sou muito orgulhoso disso".

Emma, recorde-se, é filha de Eric.

