Tom Hanks e Steven Spielberg foram fotografados a assistirem às comemorações do 80.º aniversário do Dia D, esta quinta-feira, 6 de junho. O ator, de 67 anos, e o realizador, de 77, foram vistos a conversar no Normandy American Cemetery and Memorial em Colleville-sur-Mer, França. A cerimónia, aponta a imprensa internacional, teve como finalidade homenagear os soldados americanos que morreram nesse dia. No evento também estiveram presentes a primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden e o presidente Joe Biden. © Getty Images

© Getty Images Quem também não faltou foi o rei Carlos III e a rainha Camilla.