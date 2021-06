Emanuel esteve à conversa com a equipa da RFM no âmbito da rubrica pela rádio criada - 'Cara Podre', onde falou da enorme cumplicidade que criou com Luciana Abreu, com quem apresenta o programa 'Domingão', da SIC.

"Somos uma espécie de irmãos porque os extremos tocam-se, e é o caso. A Luciana é uma força da natureza. Ela canta e bem. Dança para caraças. Uma atriz fantástica. O que a Luciana precisava era de alguém exatamente como eu, que sou o oposto", notou.

Veja a entrevista completa:

