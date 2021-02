Foi nas stories da sua conta de Instagram que Marta Melro levantou uma questão: afinal, deve-se ou não dar gorjetas com frequência?

"Continuo a sentir que aqui em Portugal as pessoas não têm o hábito de dar gorjeta. Não falo das gorjetas quase obrigatórios nos EUA. Aqui ainda há a mentalidade de 'Gorjeta? Para quê? Só estão a fazer o trabalho deles'", afirma a atriz.

"Lembro-me de ser pequenina e de perguntar aos meus pais que dinheiro era aquele que tinham deixado na mesa do restaurante e deles me responderem: 'Fomos bem atendidos, não fomos? O senhor que nos atendeu merece, se não merecesse não deixava. As pessoas devem ser compensadas por serem boas naquilo fazem'. Isso moldou os meus hábitos em adulta. A simpatia e profissionalismo merecem ser recompensadas", defendeu.

Concorda com esta opinião?

