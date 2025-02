Scott Disick pode ter uma fortuna de 45 milhões de dólares (cerca de 42 milhões de euros) mas não é por isso que gosta de gastar dinheiro.

No mais recente episódio de 'The Kardashians', o empresário oferece uma gorjeta de apenas dois dólares (1,90 euros) a um funcionário do Starbucks.

"Não vou dar uma gorjeta de 20% num pedido de 50 dólares do Starbucks", afirmou Scott.

Nos Estados Unidos é hábito pagar-se 15% a 20% do valor da conta nos estabelecimentos.