Marta Melro recorreu à sua página de Instagram para fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes da sua vida: o pai.

"Ele... o mais charmoso, o que nunca sai de casa sem me perguntar se 'estou bem assim?' O que aparentemente tem uma capa impenetrável até o ouvirem falar dos filhos, da mulher ou dos bichinhos da família", começa por dizer.

"O que gostava que eu fosse menina para sempre, mas que ao mesmo tempo me incentivou sempre a ser uma mulher confiante e segura. Que gosta de me ver bonita e cuidada, mas que o que gosta mesmo é de me saber de cabeça no lugar. Que nem dorme se sabe que tenho uma simples consulta no dentista e posso sentir alguma dor", continua.

"Deu-me os meus primeiros saltos altos ainda adolescente, enquanto íamos no carro a ouvir o 'bola branca' e discutíamos futebol. Incentivou-me sempre a vestir coisas fora da caixa, a rapar o cabelo até, se quisesse e a não me importar com o que os outros pudessem achar. E rapei mesmo aos 13 anos", realçou.

"Obrigada papá por, sem querer, me teres ensinado que podemos ser femininas e fortes ao mesmo tempo. Quem trabalha comigo elogia a minha pontualidade, rapidez e desenrasque perante qualquer dificuldade, pois é, foi ele que me ensinou a ser assim. Ele é assim. Duro, doce, forte, frágil, e com olhar de menino. Quem nos conhece diz que sou mais parecida fisicamente com a minha mãe, quem diria que eu ia ter uma filha que é a fotocópia física do meu pai. És forte, és uma torre, és o meu papá . Parabéns, papá", completou.

