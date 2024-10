Arrumações no sótão levaram Marta Melro a recuar no tempo. A atriz deu de caras com uma fotografia sua de quando tinha 16 anos e não resistiu em partilhá-la com os seguidores.

"Quando arrumas o sótão e descobres a tua versão com 16 anos e pensas que há uma data de coisas que gostavas de lhe dizer do alto dos teus quase 40! Isso e que até envelheceste bem, que passaste a gostar mais de tirar fotos e que não entendes como perdeste este ar bronzeado que tinhas 12 meses por ano", escreveu ao mostrar nas rede sociais a fotografia em questão.

Por fim, Marta deixou a questão aos seguidores: "O que gostarias de dizer à tua versão de 16 anos?".

Leia Também: Marta Melro revela os seus truques para lidar com crise de ansiedade