Marta Melro fez uma partilha mais pessoal na sua página de Instagram na qual revelou como é que lida com as suas crises de ansiedade, bem como as técnicas que coloca em prática para as aliviar.

"Ao longo dos anos fui aprendendo a aceitar as minhas crises de ansiedade e a descobrir os mecanismos certos para as acalmar", introduz na sua página de Instagram.

"A primeira coisa é afastar-me para estar só comigo e recalibrar.

- Desporto tem efeito imediato

- Ler (quando ainda está no nível médio).

- Pintar (que foi uma redescoberta)", informa.

"Este projeto estava parado há seis meses e hoje senti necessidade de voltar a ele. As minhas costas e pescoço preferiam outra solução, mas a minha cabeça está agradecida", diz ainda.

Entretanto deixa um conselho aos fãs: "Se também lidas com ansiedade não desvalorizes, procura ajuda, não ignores, nem escondas. Não é o bicho papão".



© Instagram - Marta Melro

