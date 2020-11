Iva Domingues continua em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com Mónica Jardim e Ruben Vieira, que testaram positivo à Covid-19.

"Como já devem saber, a Mónica Jardim e o Ruben Vieira testaram positivo à Covid-19. Eu testei negativo. Estou sem sintomas e em isolamento profilático há sete dias. Assim me vou manter. Se tudo correr bem, estarei de volta ao 'Somos Portugal' no próximo domingo. Bom trabalho para hoje, equipa! Vou estar a ver-vos aqui no meu sofá", escreveu, no último domingo, dia 8 de novembro, na sua página de Instagram.

Dias após ter partilhado a mensagem, a apresentadora voltou a recorrer à mesma rede social para destacar que está a contar os dias para ver-se livre do isolamento. "Quase, quase, a desconfinar...", afirmou.

Já nas stories, Iva aproveitou para destacar junto dos seguidores algumas das séries que teve oportunidade de ver neste período, assim como o livro que a acompanhou nesta fase. Veja tudo nas imagens da galeria.

Leia Também: Apresentadora Mónica Jardim revela que está infetada com novo coronavírus

Leia Também: Marido de Rita Ferro Rodrigues, Ben, testa positivo à Covid-19