Cláudia Vieira está este domingo, 20 de junho, de parabéns pelo 43.º aniversário - data em que aproveitamos para recordar alguns dos momentos em que a sua beleza conquistou todas as atenções.

Tornou-se conhecida do grande público com a participação na série 'Morangos Com Açúcar', corria o ano de 2004, e desde então que tem dado cartas dentro e fora do pequeno ecrã, sendo também um dos rostos mais requisitados para moda, publicidade e apresentação.

Neste dia especial, passamos em revista algumas aparições públicas de Cláudia Vieira que enalteceram a sua elegância e feminilidade.

Leia Também: Cláudia Vieira divulga imagens da primeira campanha ao lado das filhas