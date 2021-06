Em parceria com a marca portuguesa Latitid, Cláudia Vieira acaba de lançar uma coleção inspirada nos quatro amores da sua vida: as filhas, Maria e Caetana, e as cadelas, Yoshi e Caya.

Foi através das redes sociais, numa publicação realizada esta terça-feira, que a atriz apresentou esta que é a primeira campanha publicitária em que aparece ao lado das filhas.

"Mary, Cate, Yoshi e Caya… Quatro nomes que aquecem os meus braços e tornam a minha vida mais colorida. Pedaços gigantes do meu coração, dão agora nome aos 4 modelos desta colecção que é, também ela, parte de mim", afirmou.

Veja abaixo as primeiras imagens da campanha.

Leia Também: A rara declaração de amor que Cláudia Vieira dedicou ao namorado