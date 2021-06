A família de Simão Sabrosa viveu esta quinta-feira um dia especial com a celebração do 7.º aniversário de Simão Salvador, filho do antigo jogador de futebol e de Vanessa Rebelo.

A data foi festejada com um lanche em família, na casa do casal, e todos os detalhes foram dados a conhecer pela companheira de Simão Sabrosa, a responsável pela decoração.

"Um lanche/jantar de família. Mais uma vez decorei tudo com muito amor! Com todas as situações presentes ainda não dá para grandes festas, já sabemos! Ele estava radiante e nós também", afirmou a decoradora de interiores na sua página de Instagram.

Recorde-se que Simão Sabrosa é ainda pai de Martim e Mariana, fruto do seu relacionamento anterior com Filipa Valente. Vanessa é mãe de mais um rapaz, Rodrigo, de 11 anos, que nasceu da antiga relação com Bruno Aguiar.

Veja os detalhes da festa de Simão Salvador na galeria.

