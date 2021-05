Este fim de semana foi de festa para Vanessa Rebelo, mulher de Simão Sabrosa. A designer de interiores soprou as velas pelo 40.º aniversário e registou a comemoração nas redes sociais com a partilha de uma série de imagens.

"40 com muito amor. Esta é a minha família aos 40. Os meus cromos da casa, os que amo, os que já cresceram imenso. Passaram 40 anos e eu ainda tão sonhadora, esta sou eu, a que ama decorar, a que ama novos desafios, a que tem sempre um sorriso mesmo depois de stressar", começou por escrever na legenda da sequência de imagens.

"Obrigada amor por tanto carinho, tem sido uma viagem incrível ao teu lado. Vamos a caminho de mais uma", disse ainda, referindo-se ao companheiro.

Antes de terminar, Vanessa ressalvou que a festa cumpriu as normas se segurança contra a Covid-19. "Os 40, mamã de dois índios incríveis, tão completa com vocês... o amor que tenho não cabe em mim de tanta felicidade por vos ter... Obrigada às doidas das minhas amigas que me fizeram uma surpresa ontem, e sim todos testaram negativo, não foi uma mega festa porque não poderia ser, mas foi um lanche familiar com muito amor".

Veja as imagens da festa na galeria.

