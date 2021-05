Completam-se esta terça-feira, dia 18, cinco anos desde que Joana Freitas deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento de Francisco. Uma data especial que a 'mamã mais cool do Instagram', como é acarinha pelos fãs, fez questão de destacar na rede social.

"5 anos, meu amor! És o melhor presente da vida! Amo-te muito e vamos continuar sempre juntinhos e amigos pela vida fora! Parabéns, querido Tico", escreveu na legenda de um amoroso vídeo com vários momentos do menino.

Vale recordar que o menino nasceu fruto da relação passada com o surfista Francisco Alves, que atualmente vive um romance com a designer de interiores Rafaela Pereira. Já Joana Freitas trocou alianças em setembro do ano passado.

