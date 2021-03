Joana Freitas surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao revelar que esta sexta-feira, 5 de março, completa seis meses de casamento. Numa publicação, a manequim contou aquela que diz ser "uma bonita história de amor".

Amigos há mais de 10 anos, os dois começaram a namorar sendo que no verão passado aconteceu o pedido de casamento.

"Um dia, estava eu no sofá, era final de tarde e ele disse-me: 'Podes pôr um casaco rápido só para irmos ali a um sítio de mota?'.

Eu estava de ténis, sweatshirt, zero arranjada... vesti o primeiro casaco que me apareceu e saímos.. (deixei a carteira em casa e nem telefone levei)", relata.

"Chegamos a um dos sítios mais bonitos do Porto, com uma paisagem incrível que parecia um quadro pintado e sem eu estar a contar, fui pedida em casamento", descreve, garantindo que não teve dúvidas em responder que sim.

Entretanto descreve o dia de casamento, que aconteceu em setembro: "Éramos 15 pessoas (só família e os padrinhos) e depois do registo fomos todos jantar a um dos nossos restaurantes preferidos no Porto. Foi um dia incrível, estávamos muito felizes e super ansiosos para podermos casar".

"Hoje partilho convosco esta notícia, porque celebramos 6 meses de casados e ao lado dele estou feliz como nunca estive! Tantos anos depois, criámos a nossa família! Os Freitas Mendonça", completou.

