Elsa Pataky e Chris Hemsworth estão hospedados num luxuoso hotel enquanto estão em Byron Bay, na Austrália, a promover o filme 'Interceptor'.

O casal - que mora numa mansão de 30 milhões de dólares (cerca de 28 milhões de euros) perto de Byron Bay - optaram por ficar no Park Hyatt, como relata o Daily Mail.

Esta quarta-feira, antes de marcarem presença na estreia do filme, Chris Hemsworth, de 38 anos, foi 'apanhado' na varanda a desfrutar da vista.

O jornal relata ainda que os quartos do hotel de cinco estrelas, normalmente, têm o preço base de US $ 1.141 por noite (cerca de mil euros), e as suítes têm uma vista para a icónica Ponte da Baía de Sydney.

Kim Kardashian, Jason Momoa e Kylie Minogue são alguns dos nomes muito conhecidos que também já ficaram hospedados neste hotel, que foi construído em 1990.

