Há imagens do casal na Austrália (com destaque para o físico do 'O Homem Mais Sexy do Mundo').

Chris Hemsworth não passou, de todo, despercebido nas recentes fotografias que foram captadas do ator e da mulher, Elsa Pataky, na praia. O casal foi fotografado a desfrutar de um dia de praia em Byron Bay, na Austrália, na terça-feira, dia 14 de janeiro, de acordo com a People, e as imagens do ator em tronco nu fizeram 'subir a temperatura'. Em calções de banho, o artista, de 41 anos, exibiu o corpo musculado. Já a mulher, a também atriz Elsa Pataky, estava com um fato de banho branco. Recorde-se que Chris Hemsworth foi eleito o 'O Homem Mais Sexy do Mundo' pela revista People. Leia Também: Elsa Pataky fez pedido a Chris Hemsworth antes de irem para a Austrália