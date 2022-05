Chris Hemsworth acompanhou a mulher, Elsa Pataky, na estreia de mais um trabalho - o filme 'Interceptor', dirigido por Matthew Reilly e com o guião co-escrito com Stuart Beattie.

O casal esteve presente no evento que decorreu esta quarta-feira, em Sydney, Austrália.

Como relata o Daily Mail, Chris Hemsworth, de 38 anos, e Elsa Pataky, de 45, não conseguiram manter as mãos longe um do outro enquanto posam para as fotografias na passadeira vermelha.

Para a ocasião, a atriz escolheu um elegante vestido preto, com as costas decotadas, e exibiu mais de 474 mil dólares (mais de 440 mil euros) em joias de ouro e diamantes da Bulgari. Por sua vez, Chris optou por calças, casaco e colete azul, camisa branca e sapatos pretos.

Veja na galeria algumas imagens do casal.

