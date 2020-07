Teresa, concorrente do 'Big Brother' que foi expulsa no passado domingo, 19 de julho, e Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foram convidadas do programa 'Você na TV', esta sexta-feira. Um momento que acabou por destacar-se pelo aceso confronto entre a ex-participante e a comentadora do reality show da TVI.

Quem não ficou indiferente a este episódio foi a irmã de Cristiano Ronaldo, que fez questão de recorrer à sua página de Instagram para 'defender' 'A Pipoca Mais Doce' e criticar Teresa.

"Eu não sou fã do programa 'Big Brother', mas o pouco que via, vi esta senhora Teresa que certamente não é boa da cabeça", começou por escrever. "Diz ser senhora de família, como é senhora com filhos vai para uma casa daquelas, só pode ser louca... mulher, mãe, amiga, avó, não vai para uma casa que é só jovens. É tão malcriada, mal formada", acrescentou, referindo-se à ex-concorrente do programa.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Há muitos médicos a oferecerem tratamentos estéticos, em vez disso, ajudem essa senhora a fazer tratamento psicológico, porque ela é louca, horrível... Deus me livre ter uma mãe assim, uma garota".

De seguida, destacou: "Dizer que a 'Pipoca' estava a ganhar uns trocos, que baixa que essa senhora é. Pelo menos ganha-os com dignidade, já essa senhora foi para um programa de televisão para ficar famosa da pior forma. Tenha juízo, você é de classe muito baixa".

Uma partilha que não passou despercebido aos olhos dos seguidores, que rapidamente reagiram na caixa de comentários. Veja tudo na publicação abaixo:

Leia Também: "Só a minha mana para dizer as verdades", diz Elma Aveiro em vídeo