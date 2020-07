"Estes dias vi um homem a dizer que uma mulher para ser feliz precisa de um bom namorado. Meu amor, mulher é feliz com cabelo hidratado, sobrancelha feita, unha pintada e dinheiro na conta. Quem são vocês na fila da nossa felicidade, meu amor". Este é o discurso que Katia Aveiro imitou no recente vídeo que protagonizou para a app Tik Tok. Uma publicação que a irmã, Elma, fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

"Adoro, só a minha mana querida para dizer as verdades", escreveu na legenda do vídeo de Katia, mostrando-se muito divertida com a interpretação da irmã.

Uma partilha que também não passou despercebida aos olhos da companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, que fez questão de reagir à publicação de Elma com um emoji em forma de coração e outro em forma de leão.

Ora veja:

