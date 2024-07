Ellen DeGeneres cancelou alguns dos espetáculos de stand-up que tinha marcados para Dallas, São Francisco, Seattle e Chicago, este e o próximo mês, destaca a imprensa internacional.

No website onde os bilhetes são vendidos é assegurado que as pessoas que já os compraram irão receber os devidos reembolsos. Contudo, não são dados os motivos do cancelamento.

Recorde-se que DeGeneres anunciou a digressão em junho. Este era o regresso ao palco da apresentadora, de 66 anos, depois do seu programa diário ter sido cancelado na sequência de alegações de um "ambiente de trabalho tóxico".

Leia Também: Wimbledon. 16 visuais que Kate Middleton usou no torneio