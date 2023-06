Ellen DeGeneres lembrou uma imagem romântica do dia em que oficializou a relação com Portia de Rossi. A fotografia do casamento, realizado em 2008 na Califórnia, serviu para celebrar "um momento importante" para a comunidade homossexual.

"Faz hoje oito anos um momento importante. Foi quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse 'sim' para deixar todos sentirem a mesma alegria que eu senti neste momento", enalteceu a apresentadora.

A 26 de junho de 2015 o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decretou que o casamento homossexual passaria a ser um direito em todos os estados do país.

