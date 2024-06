Elisabete Pimentel, uma das participantes do programa 'Casados à Primeira Vista', esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião no 'Casa Feliz', esta quarta-feira, 12 de junho.

Elisabete, que esteve casada com Francisco, protagonizou alguns dos momentos de maior tensão da experiência, uma vez que desde o início que não se identificou com o par escolhido.

Ainda assim, esta considera que Francisco acabou por ficar a ganhar, explicando o porquê.

"Isto até foi uma experiência muito boa para ele. Até mensagens de mulheres recebo a pedir o contacto do Francisco, porque já que eu não quis ficar com ele, elas vão querer alguma coisa", afirmou.

Veja a entrevista completa.

Leia Também: Elisabete de 'Casados': "O Francisco tem um problema de bipolaridade"