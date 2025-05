"Ele merecia melhor do que aquele dia", foram estas as palavras ditas por Carla Sousa, irmã de César - participante da atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista' - acerca do seu casamento com Marta.

"Não foi um dia muito feliz da forma como as coisas correram...", analisou.

No dia do enlace, recorde-se, foram muitas as queixas que Marta fez em relação ao noivo, chegando mesmo a desmaiar no altar.

"Ele é super paciente, portanto, quem sabe", acrescentou, mostrando-se positiva quanto à evolução do casal.

"Ele lidou bem, porque é muito positivo e não teve noção de como foi tudo à volta, nos depoimentos, só soube depois", faz saber, referindo que apesar do irmão ter ficado magoado com tudo o que se passou, já conseguiu colocar a situação para trás das costas.

Leia Também: Isa de 'Casados' lembra relação "complicada" com o pai da filha