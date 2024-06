Elisabete, uma das participantes da atual edição do 'Casados à Primeira Vista', deu a sua primeira entrevista a Júlia Pinheiro na tarde desta quarta-feira, 5 de junho.

A entrevistada falou dos desentendimentos que teve com Francisco, com quem casou na experiência - estando já separada.

"Começo a achar que o Francisco tem um problema de bipolaridade", notou, recordando um episódio num restaurante durante a lua de mel em Marrocos.

"Uma pessoa que me diz o que diz e passada uma fração de segundos me começa a acariciar o braço, esta pessoa não pode ser dita normal, peço imensa desculpa", confessou.

Na conversa, Elisabete aproveitou para responder às acusações de que foi alvo, garantindo que não aceitou ir para o programa apenas para "passar férias" - até porque já tinha estado em Marrocos no ano passado. Esta acrescentou que o dinheiro que se ganha não compensa os desafios.

"Senti-me injustiçada", disse ainda, referindo-se aos comentários e mensagens negativas nas redes sociais.

"Não me venho vitimizar, as pessoas que vieram destilar ódio não me conhecem de lado nenhum. Fiz questão de responder a todas as mensagens com amor, porque acho que precisam de ser ajudadas", completa.

