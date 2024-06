Elisabete e Francisco não tiveram uma experiência positiva desde o início da participação no 'Casados à Primeira Vista'. O casamento foi um momento de tensão, seguindo a lua de mel no mesmo ambiente, e a decisão na cerimónia de compromisso foi "sair" do programa.

Este domingo, dia 2 de maio, o casal comunicou que iriam deixar a experiência depois de vários conflitos e desentendimentos.

Veja aqui o momento em que ambos anunciam aos especialistas a saída do 'Casados à Primeira Vista'.

